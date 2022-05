Oklahomas guvernør har underskrevet USA's strengeste abortlov

Oklahomas abortlov er udformet efter en kontroversiel lov i Texas, der forbyder abort efter sjette graviditetsuge.

Loven i Texas er blevet kritiseret voldsomt af USA’s demokratiske præsident, Joe Biden.

- Min regering er dybt forpligtet over for den forfatningssikrede ret, der er fastslået i Roe versus Wade-sagen for næsten fem årtier siden, og vi vil beskytte og forsvare den ret, erklærede Biden, da loven trådte i kraft i Texas i september sidste år.

Med ”Roe versus Wade” henviste præsidenten til en højesteretsafgørelse fra 1973.

Den sikrede retten til fri abort i USA - og i særlig grad kvinders ret til selv at vælge.

For nylig viste et lækket notat fra højesteretten, at et flertal af de ni dommere tilsyneladende går ind for at underkende afgørelsen fra 1973.