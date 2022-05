Gerningsmand skrev kort før skoleangreb om plan på Facebook

Ramos flygtede fra det hjem, som han delte med sine bedsteforældre i Uvalde og kørte galt med sin bil tæt ved skolen Robb Elementary School i den lille by i det sydlige Texas. Han gik ind i skolen gennem en bagdør med sin halvautomatiske riffel.

Ifølge mediet Mail Online havde gerningsmanden et arbejde på et serveringssted, hvor kvindelige kolleger siger, at han sendte upassende beskeder til dem. De siger, at han var ”stille” og ”asocial”. Skolekammerater har sagt, at Ramos tidligere var blevet mobbet, fordi han var fattigt klædt.

Under angrebet på skolen barrikaderede han sig i et klasseværelse for en fjerdeklasse, hvor han dræbte elever og lærere, før han selv blev ramt af dræbende skud fra en grænsevagt, som hjalp politiet.