Et af ofrene er datteren til en vicesherif, tilføjer guvernøren ifølge Reuters.

Ifølge de lokale myndigheder befandt alle de dræbte sig i samme klasseværelse på skolen Robb Elementary i Uvalde. Skolen har elever fra anden til og med fjerde klasse. Det er normalt for børn i alderen fra syv til ti år.

På pressemødet bliver Texas’ guvernør Abbott spurgt, om det er rimeligt, at 18-årige har adgang til den form for våben, som blev brugt under masseskyderiet.

- Muligheden for, at 18-årige kan købe et gevær, har været på plads i mere end 60 år, svarer han.