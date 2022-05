Præsident Joe Biden vil besøge Texas efter skudmassakre

USA’s præsident, Joe Biden, planlægger at besøge Texas efter skolemassakre - måske allerede i den kommende weekend.

Det siger en højtstående regeringskilde i Washington til nyhedsbureauet Reuters.

Præsidentens stab i Det Hvide Hus er ved at udarbejde detaljer for et besøg i Uvalde i det sydlige Texas, hedder det.