Hendes bedstemor, Brelina Irene Arreola, siger, at Amerie forsøgte at slå alarm ved at ringe 911, da hun blev skudt.

- Hun forsøgte at ringe 911 og blev dræbt for det. Hun døde en heltedød, skriver Arreola til The Daily Beast.

- Den bevæbnede mand gik ind og sagde til børnene: ”I skal dø”. Og hun forsøgte at ringe 911. I stedet for at rive hendes telefon fra hende og ødelægge den, så skød han hende, siger Arreola og tilføjer:

- Hun sad ved siden af sin bedste ven. Hendes bedste ven blev tildækket af hendes blod.

The Daily Beast skiver, at Amerie fyldte ti år for få uger siden. Det fortæller hendes far, Angel Garza, til ABC News.

Ifølge KSAT-tv har Garza skrevet om sin døde datter på Facebook: