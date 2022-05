Natten til onsdag dansk tid kommenterede præsident Joe Biden for første gang skoleskyderiet i byen Uvalde i delstaten Texas. Det skete i en ekstremt følelsesladet tale fra Det Hvide Hus, efter præsidenten netop var ankommet fra en rundrejse i Asien.

I talen sagde præsidenten, at han bad for de forældre, der havde mistet deres barn under skoleskyderiet tidligere på dagen.