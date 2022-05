To er dræbt og 13 er såret ved skoleskyderi i Texas

Et andet hospital - University Health i San Antonio - oplyser, at to personer er bragt ind med skudsår - et barn og en kvinde på 66 år. Kvindens tilstand er kritisk, mens barnets tilstand ikke er oplyst.

Skyderiet skete i Uvalde 135 kilometer vest for San Antonio i det sydlige Texas i en skole for små klasser.

Borgmester i Uvalde Don McLaughlin har ikke bekræftet antallet af ofre for skyderiet. I en tekstbesked til ABC News, skriver han, at ”der er tale om en meget alvorlig hændelse”.

Borgmesteren oplyser, at hans kontor forsøger at komme i kontakt med forældre, før der offentliggøres informationer.