19 elever er dræbt i USA's værste skoleskyderi i årevis

Skyderiet fandt sted på Robb Elementary School, der er en skole for de mindre årgange.

Den formodede gerningsmand, en 18-årig elev fra et gymnasium i Uvalde, er også død, oplyser guvernøren.

- Han skød og dræbte. Det er forfærdeligt og ikke til at fatte, siger Greg Abbott, der fik beskeden om skyderiet midt under et pressemøde.

Den mistænkte blev ifølge guvernøren dræbt af betjente, der blev tilkaldt til skolen. Under aktionen blev to betjente ramt af skud. De forventes at overleve, siger Greg Abbott.