Konspirationsteorier og kontroverser

I Georgias 14. kongresdistrikt vandt det Trump-støttede kongresmedlem Marjorie Taylor Greene f.eks. overlegent sit primærvalg, til trods for at hendes karriere i landspolitik indtil videre har været spundet ind i konspirationsteorier og store kontroverser med mere moderate kræfter blandt Republikanerne.

Hendes sejr viser ifølge iagttagere, at partiet på en tredje front bliver presset af kandidater, der er så ekstreme, at selv Trump har måttet trække i håndbremsen. Det gælder eksempelvis i Pennsylvania, hvor den stærkt højredrejede Kathy Barnette indtil videre ser ud til at få over 24 pct. af stemmerne i det stadig ikke afsluttede primærvalg i staten.

Kathy Barnette har både udtalt sig nedsættende– om homoseksuelle og muslimer og deltog personligt i de demonstrationer, der den 6. januar sidste år ledte til det voldelige angreb på Kongressen i Washington.

For nylig advarede Trump sine vælgere om at stemme på hende, fordi han mener, at hun er for ekstrem til at kunne vinde ved midtvejsvalget i november, men ikke desto mindre har de gjort det alligevel.

Klummeskribenten James Hohmann ser det som om et tegn på, at Trump er ved at miste grebet om højrefløjen i partiet. Det skrev Hohmann for nylig i et opsigtsvækkende indlæg i avisen Washington Post.

»Trumpismen overhaler nu Donald Trump,« skrev han og fortsatte:

»Den tidligere præsident har sluppet kræfter løs, som afføder republikanske kandidater, som er mere radikale, end han er, mindre engagerede i demokratiske værdier og på længere sigt vil føre Republikanerne ned ad en vej, som selv Trump ikke havde forestillet sig.«