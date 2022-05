32 ton hårdt tiltrængt modermælkserstatning er landet i USA

Det understreger den amerikanske landbrugsminister, Tom Vilsack.

- Det er et vigtigt skridt, men det er slet ikke det eneste skridt, der skal tages. Vi vil fortsætte med at arbejde, som præsidenten har bedt os om at gøre, og lede efter alle muligheder for at øge forsyningen, lyder det.

Ifølge Brian Deese, der er økonomisk præsidentrådgiver, er søndagens sending nok til at dække 15 procent af USA’s akutte behov.

Manglen på modermælkserstatning begyndte i slutningen af sidste år - særligt udløst af mangel på forsyninger på grund af coronakrisen.