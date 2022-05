Oklahoma vil forbyde aborter fra første graviditetsdag

Hvis en mors helbred er i fare, såfremt graviditeten ikke afbrydes, vil det også være tilladt af få en abort.

Loven er modelleret efter en kontroversiel lov i Texas, der forbyder abort efter sjette graviditetsuge, og som giver borgere mulighed for at lægge sag an mod personer, som de mistænker for at hjulpet en anden med at få en abort.

Også i Oklahoma giver loven borgere mulighed for at anmelde alle, der ”hjælper og er medskyldig” til en abort. Personer, som har hjulpet med at foretage en abort, skal betale mindst 10.000 dollar i tortgodtgørelse, hvis de taber et søgsmål. Det svarer til godt 70.000 kroner.

Loven i Texas blev kritiseret voldsomt af USA’s demokratiske præsident, Joe Biden.