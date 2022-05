Familier rundt omkring i USA er blevet mere og mere desperate, da problemer i forsyningskæden og en større tilbagekaldelse har betydet, at dagligvarebutikker og apoteker ikke længere har modermælkserstatning.

Tidligere denne måned lød det, at 43 procent af i alt 11.000 adspurgte forhandlere i USA var løbet tør for modermælkserstatning.

Krisen begyndte i slutningen af sidste år, men tog for alvor fart, da to spædbørn døde i februar, efter at de var blevet madet med modermælkserstatning fra en Abbott-fabrik i byen Sturgis i Michigan.

Abbott står for mere end 40 procent af den amerikanske modermælkserstatning. Dødsfaldene udløste en enorm tilbagetrækning af selskabets produkter, og den pågældende fabrik blev desuden lukket.