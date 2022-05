USA kræver tidligere kasinokonge registreret som agent for Kina

Det amerikanske justitsministerium har sagsøgt den tidligere kasinomagnat Steve Wynn for at få ham til at registrere sig som en kinesisk agent.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ministeriet siger, at Steve Wynn i 2017 kontaktede daværende præsident Donald Trump og medlemmer af hans administration for at viderebringe Kinas anmodning om at annullere opholdstilladelsen eller på anden måde fjerne opholdsgrundlaget for en kinesisk forretningsmand, der havde søgt politisk asyl i USA.