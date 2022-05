Sjælden høring om ufoer gav få svar i USA's Kongres

For første gang i over et halvt århundrede år var der tirsdag en høring i den amerikanske Kongres om ufoer - uidentificerede flyvende objekter.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters og britiske BBC.

Til stede var blandt andre to højtstående embedsfolk fra USA’s forsvarssystem.

De to, Ronald Moutrie og Scott Bray, sagde, at forsvarsministeriet, Pentagon, er fast besluttet på at finde ud af, hvor hundredvis af rapporterede ufoer kommer fra.