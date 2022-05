Biden efter Buffalo-skyderi: Der løber en gift gennem USA

Biden siger tirsdag, at det bliver svært at få gennemført nye tiltag, men at han vil gøre alt for at begrænse våbenvold i fremtiden.

- Jeg skal have overbevist Kongressen, siger han i Buffalo.

- Det her land skal blandt andet se sig selv i spejlet. Det er realiteten. Vi har et problem med hjemlig terrorisme. Det er reelt, siger præsidenten.

Den 18-årige mand, der er anholdt, var kendt af myndighederne i forvejen. Han har tidligere lagt et ”racistisk manifest” ud på internettet, har myndighederne oplyst ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Politiet har kaldt hændelsen ”racistisk voldelig ekstremisme”.

Hele hændelsen blev livestreamet på internettet, sagde politikommissær Joseph Gramaglia fra Buffalos lokale politistyrke efter masseskyderiet.