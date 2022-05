21/05/2022 KL. 06:30

Hvem var fængselsbetjenten Vicky White egentlig?

For tre uger siden hjalp fængselsbetjenten Vicky White på dramatisk vis den farlige livstidsfange Casey White med at flygte fra et fængsel i sydstaten Alabama. De brugte flere biler under flugten. Nu spørger hele USA, hvorfor hun egentlig gjorde det.