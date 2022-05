Person dræber og sårer kinesere i kirke i Los Angeles

Det kom dagen efter et blodigt skyderi i byen Buffalo i staten New York. Her blev 10 mennesker dræbt, de fleste sorte. Ifølge politiet havde den 18-årige gerningsmand et racistisk motiv for sin forbrydelse.

Skyderiet i Los Angeles startede efter en gudstjeneste i kirken.

Det lykkedes kirkegængerne at overmande og binde gerningsmanden på hænder og fødder med en ledning. De fik fat i hans to våben, inden politiet nåede frem.

- Den gruppe kirkegængere udviste, hvad jeg vil kalde ekstraordinært heltemod, siger vicesherif Jeff Hallock fra Orange County.

- De forhindrede uden tvivl flere sårede og dræbte, mener han.

Politiet siger om sagen fra Buffalo, New York, at det havde været opmærksom på den 18-årige gerningsmand gennem længere tid. Han skulle desuden have offentliggjort et ”racistisk manifest” på internettet.