- Han så ud om, han var i hæren, siger Shonnell Harris, der arbejder som manager i supermarkedet, til Buffalo News.

Hun mener at have hørt 70 skud.

Et øjenvidne, som i et køretøj drejede ind på parkeringspladsen lige efter skyderiet og næsten stod ansigt til ansigt med gerningsmanden, oplyser, at der er tale om en ung mand - teenager eller tidlig i 20’erne.

- Han stod der i sit militærtøj med våbnet mod sin hage og så ud om som om, at han ville blæse hovedet af, siger personen.

- Derefter faldt han på knæ og så stadig ud, som om han ville skyde sig selv.

Politifolk overmandede derefter den bevæbnede mand og anholdt ham.

Motivet for skyderiet, der skete både uden for og inde i supermarkedet, står endnu ikke klart. Fem af de dræbte blev fundet på en parkeringsplads ved supermarkedet.