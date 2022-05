Borgmesteren i Buffalo oplyser, at den formodede gerningsmand havde ”rejst i timevis” fra et uoplyst sted for at gennemføre sit forehavende i et område, der hovedsageligt bebos af sorte personer.

Foruden de ti dræbte skulle tre andre være såret i forbindelse med skyderiet. To af de sårede er i kritisk tilstand.

- Det er som at gå ind i en skrækfilm, men alt er virkeligt. Det er dommedagsagtigt og meget overvældende, siger en politikilde om de scener, der mødte politifolk på gerningsstedet, til det lokale medie Buffalo News.