Særlig komité skruer bissen på over for fem Trump-støtter

Kongressen var 6. januar sidste år samlet for formelt at godkende Joe Biden som USA’s næste præsident og arvtager for Trump.

En stor menneskemængde - herunder mange Trump-tilhængere - stormede dog Kongressen samme dag for at forhindre godkendelsen.

Udvalget i Repræsentanternes Hus har efterfølgende undersøgt hændelsen.

Under undersøgelserne af hændelserne er det blandt andet også kommet frem, at flere af Trumps støtter forsøgte at få ham til at stoppe de voldelige demonstrationer i og omkring den amerikanske Kongres.

Blandt de bekymrede var Trumps søn Donald Trump Jr.

Han skrev til præsidentens daværende stabschef, Mark Meadows, at Trump skulle ”fordømme det her lort hurtigst muligt”.