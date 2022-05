Biden: Højesterets abortmodstand kan påvirke andre rettigheder

- Du kommer til at se, at disse beslutninger kommer i spil, og det vil splitte USA yderligere. Vi kommer til at diskutere ting, vi ikke burde diskutere, siger præsidenten ved en velgørenhedsindsamling i Chicago onsdag amerikansk tid.

Præsidenten har opfordret vælgerne til at stemme på kandidater, der vil beskytte retten til abort, når der er midtvejsvalg i USA til november.

Et lækket notat fra USA’s højesteret viste i sidste uge, at et flertal af de ni dommere var klar til at omstøde ”Roe mod Wade”-afgørelsen fra 1973, der sikrede retten til fri abort.