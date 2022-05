Lov der skulle sikre fri abort blokeres i USA's Senat

Et demokratisk lovforslag, der skulle sikre retten til abort i hele USA, er faldet i det amerikanske Senat.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Forslaget ville flytte spørgsmålet om abort ind under den føderale lovgivning. Dermed ville Demokraterne sikre adgang til fri abort i hele landet.

Forslaget blev fremsat for at foregribe en ventet afgørelse fra Højesteret, som vil gøre det muligt for de enkelte stater at blokere muligheden for abort.