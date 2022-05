Domstol i USA benåder det ældste medlem af Black Panthers

Det ældste medlem af USA’s Black Panthers er blevet benådet af højesteretten i New Jersey, 48 år efter at han blev idømt fængsel på livstid.

Det skriver BBC.

85-årige Sundiata Acoli var dømt for at have dræbt en politimand.

Black Panthers (De Sorte Pantere) var en bevægelse for sorte nationalister, der var klar til at bruge vold for at forsvare sortes rettigheder. Organisationen blev stiftet i 1966 på et tidspunkt, hvor USA var præget af voldsomme racemodsætninger.