Musk lufter mulighed for at fjerne Trumps Twitter-forbud

Elon Musk, der har indgået en aftale om at købe Twitter, er klar til at fjerne det sociale medies blokering af ekspræsident Donald Trump.

Det siger han tirsdag på en konference arrangeret af Financial Times.

- Jeg ville trække den permanente blokering tilbage, siger Elon Musk.

Der har tidligere været meldinger om, at Musk måske ville fjerne forbuddet mod Trump. Den tidligere amerikanske præsident har dog samtidig selv sagt, at han ikke har nogen interesse i at vende tilbage til Twitter.