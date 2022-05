Politijagt på fange og kvindelig fangevogter endte med hendes død

Ifølge efterforskere havde den 56-årige Vicky White solgt sit hus i ugerne op til flugten og hævet 90.000 dollar i kontanter.

Politiet mener, at flugten var nøje planlagt. Casey White havde på flugtdagen forladt sin celle med fængselsbetjenten for at få foretaget en mentalundersøgelse.

Senere har det vist sig, at der ikke var nogen undersøgelse planlagt, og at de to brugte anledningen til at flygte.

Den 38-årige Casey White sad varetægtsfængslet inden sin flugt og er tiltalt for et drab begået i 2020. Han har erklæret sig skyldig og afventer en retssag.

White har tidligere planlagt at flygte fra fængslet ifølge sheriffen, men han blev afsløret. Hans plan dengang indebar at tage et gidsel.