Amerikansk politi har fanget fængselspar efter 10 dages jagt

- Jeg håber, at hun overlever. Vi ønsker hende intet ondt, og vi mangler også nogle svar fra hende, som vi forhåbentligt får mulighed for at få, siger sheriffen.

Vicky White har været fængselsbetjent i delstaten Alabama i 25 år. Hun er mistænkt for at have hjulpet den mangeårige kriminelle Casey White med at undslippe fra fængslet 29. april.

Det var hendes sidste arbejdsdag, inden hun havde planlagt at gå på pension.

Ifølge efterforskere havde den 56-årige Vicky White solgt sit hus i ugerne op til flugten og hævet 90.000 dollar i kontanter.

Politiet mener, at flugten var nøje planlagt. Casey White havde på flugtdagen forladt sin celle med fængselsbetjenten for at få foretaget en mentalundersøgelse.