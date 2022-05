Demokrater vil trodse højesterets holdning med lovsikret abort

Dommen har siden udgjort den retslige præcedens, der har sikret kvinders ret til abort.

Men det kan alt sammen være på vej til at ændre sig.

Et lækket notat fra USA’s højesteret viste i sidste uge, at et flertal af dommerne var klar til at omstøde ”Roe mod Wade”. Delstaten Mississippi havde bedt retten om at vurdere, om den måtte afskaffe den frie abort.

Chuck Schumer kalder det lækkede notat for en ”vederstyggelighed” og fastslår, at et flertal af amerikanere ønsker, at kvinder skal have ret til abort.

- Kvinders valg skal ikke være op til en håndfuld højreorienterede dommere. Kvinders valg skal ikke være op til en håndfuld højreorienterede politikere. Det er kvinders ret, siger han.