Joe Biden får ny talskvinde

Samtidig roser han sin hidtidige pressetalskvinde for at have ”sat standarden for et tilbagevenden til anstændigheden, respekten og værdigheden i Det Hvide Hus’ briefingrum”.

I et opslag på Twitter fremhæver Psaki sin efterfølgers mangeårige erfaring i det politiske liv.

- Fra de tidlige år, hvor hun arbejdede i regeringen og med politik i New York City til sine år som fortaler og videre til gennem lang tid at tjene som rådgiver for præsidenten, da han var vicepræsident, skriver Psaki.

- Hun bliver den første sorte kvinde og den første åbne LGBTQ+ person, der bliver pressetalsperson i Det Hvide Hus. Repræsentation betyder noget, og hun vil være en stemme for mange, men også få mange til at drømme om, hvad der virkelig er muligt.