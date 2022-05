Samuel Alito har i sine 16 år som dommer i USA’s højesteret fået et ry som »ærkekonservativ«, og han har sjældent været bange for at ytre sine holdninger, uanset om det gælder retten til at bære våben, at fastholde kristne traditioner eller aktuelt i spørgsmålet om kvinders konstitutionelle ret til fri abort.

Netop retten til fri abort er for alvor blevet et politisk og særdeles varmt emne i USA for tiden, der kun er blevet mere polariseret, efter et dokument med højesterettens foreløbige afgørelse i sagen om, hvorvidt der skal være fri abort i USA, blev lækket natten til tirsdag i mediet Politico.