Biden vil indføre lovgivning, der sikrer retten til abort

Biden udtaler, at han vil arbejde for at indføre lovgivning, der kan stå i stedet for Roe mod Wade, hvis højesteret vælger at omgøre den.

Han erkender dog, at der ikke kan sikres opbakning til det i Kongressen, fordi fordelingen mellem demokrater og republikanere er meget lige.

Han opfordrer derfor de amerikanske vælgere til at stemme på aborttilhængere, når der er midtvejsvalg i november.

- På føderalt niveau har vi brug for flere, der støtter retten til abort, for at kunne indføre lovgivning, siger Joe Biden.