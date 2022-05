Guvernør garanterer ret til abort i kølvandet på højesteretslæk

New Yorks guvernør, Kathy Hochul, harcelerer i et opslag på Twitter mod USA’s højesteret, som ifølge et angiveligt lækket dokument i en indledende afstemning har stemt for at afskaffe den føderale garanti for retten til abort.

- Jeg nægter at lade mine børnebørn være nødt til at kæmpe for rettigheder, som generationer allerede har kæmpet for og vundet. Rettigheder, som bør være garanterede, skriver den 63-årige demokrat.