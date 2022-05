Indsat og fængselsbetjent mistænkes for at flygte sammen i USA

Amerikansk politi har udlovet en dusør på 10.000 dollar for information, der kan føre til anholdelse af Casey White og Vicki White.

Myndighederne advarer desuden om, at Casey White bør betragtes som ”bevæbnet og ekstremt farlig”, da han muligvis har adgang til betjentens pistol.

Casey White er tiltalt for et drab begået i 2020. Han har erklæret sig skyldig og afventer en retssag.

White har planlagt at flygte fra fængslet tidligere ifølge sheriffen, men han blev opdaget. Hans plan dengang indebar at tage et gidsel.

Myndighederne vil gennemgå videooptagelser og telefonopkald for at finde ud at, om Vicki White havde et forhold til den indsatte, inden flugten fandt sted.

Vicki White har arbejdet som fængselsbetjent i 25 år. Hun havde blandt andet ansvaret for at arrangere transport til retsbygningen.

White blev desuden betragtet som en ”eksemplarisk” medarbejder, fortæller sheriffen.