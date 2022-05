Flammehav driver tusindvis på flugt fra skovbrand i USA

En beboer fra byen Mora, landmanden Darlene Gallegos, siger, at hun fik påbudt at lukke sin forretning og flygte fra byen.

- Hvor skal vi flygte hen? Hvor skal vi tage til? Det er her vi bor og tjener vores penge, siger hun.

Skovbranden strækker sig omtrent 32 kilometer mod syd, og også her har beboere i byen Las Vegas fået at vide, at de skal gøre sig klar til at evakuere.

Branden har nemlig også bevæget sig mod syd, og der er nu blot otte kilometer mellem flammehavet og en række boliger nær motorvejen, der går igennem Las Vegas.