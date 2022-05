- Trevor, den gode nyhed er, at du nu får lov til at gøre grin med USA’s præsident. Og i modsætning til i Moskva, så risikerer du ikke at komme i fængsel, sagde Biden til stor fornøjelse for de fremmødte journalister, mediechefer, embedsfolk og kendisser.

Det var første gang i to år, at den årlige korrespondent-middag løb af stablen, efter at den har været aflyst på grund af coronapandemien.