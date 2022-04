Narkoagenter har anholdt østats premierminister i Miami-lufthavn

DEA-agenterne udgav sig for at være medlemmer af det mexicanske narkokartel Sinaloa.

Det oplyser de amerikanske myndigheder til avisen The Miami Herald.

Andrew Fahie og Oleanvine Maynard, som var i Miami til en krydstogt-konference, tog ud til lufthavnen torsdag morgen lokal tid for at inspicere den påståede sending af kontanter.

Det skete, efter at DEA-agenterne havde fortalt dem, at pengene var en tilkendegivelse for at tillade kartellets fremtidige kokainsendinger at blive transporteret gennem De Britiske Jomfruøer til USA.

En tredje mistænkt, Kadeem Maynard, som er søn af havedirektør Oleanvine Maynard, blev også anholdt i forbindelse med sagen torsdag. Dog ikke i Miami, oplyser myndighederne.