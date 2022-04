Forsker om kæmpe beløb fra USA til Ukraine: Kan få stor betydning

Det vurderer major Steen Kjærgaard, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

- Det er klart, at det ikke er gratis. Så det følger en meget naturlig udvikling i forhold til det, som blev sagt mandag, siger Steen Kjærgaard.

Her sagde den amerikanske forsvarsminister, Lloyd Austin, at man vil svække Ruslands militær så meget, at det ikke skulle være i stand til at invadere et andet land igen.

20 milliarder dollar svarer til 142 milliarder kroner, så det er et beløb, man kan man købe meget militærudstyr for. Ifølge Steen Kjærgaard har der endnu ikke været nogle meldinger om, hvad pengene konkret skal bruges til.