Dommer vil blokere planer om at droppe udskældt asyllov i USA

Afgørelsen ses som en sejr for Republikanerne i USA. Partiet har længe ønsket ikke bare at bevare loven, men også at stramme den. Ifølge Republikanerne vil en annullering af asylloven betyde en stigning i ulovlig immigration.

CDC meddelte i begyndelsen af april, at asylloven ikke længere var nødvendig for at bekæmpe spredningen af coronavirus.

Det skyldes blandt andet den øgede vaccineudrulning og andre midler til bekæmpelse af virusset.

Asylloven blev indført af den tidligere præsident Donald Trump i begyndelsen af 2020.

Demokraten Joe Biden har i sin tid som præsident kæmpet for at implementere, hvad han beskriver som et mere humant og velordnet system ved grænsen mellem USA og Mexico.