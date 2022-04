To er i kritisk tilstand efter skyderi ved skole i USA

Edmund Burke School blev lukket ned, så lærere og elever ikke kunne forlade stedet, og udefrakommende ikke kunne komme ind på området.

En far, der var på vej for at hente sin datter ved skoledagens afslutning, bekræfter, at han sammen med andre forældre blev bedt om at vente.

- Jeg kan bekræfte, at jeg ved selvsyn så et barn blive båret væk, siger han ifølge NBC News.

Motivet til skyderiet kendes ikke. De nærmere omstændigheder vedrørende hændelserne arbejder politiet også på at fastlægge ifølge Stuart Emerman.

På sociale medier er der ifølge nyhedsbureauet AFP lagt videoer ud, som angiveligt gengiver serier af skud fra automatvåben i kvarteret, der blandt andet huser et antal ambassader.