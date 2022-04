Elon Musk har sikret 46,5 milliarder dollar til Twitter-opkøb

Elon Musk ejer i forvejen 9,1 procent af Twitters aktier. Det gør ham til den næststørste aktionær i virksomheden.

Musk er selv ivrig bruger af Twitter, hvor han har knap 83 millioner følgere. Det har til tider bragt ham i problemer.

For eksempel blev Musk tvunget til at trække sig tilbage som formand for Teslas ledelse, da han tweetede, at han havde sikret finansiering til at afnotere Tesla for 420 dollar per aktie.

Det kostede samtidig en bøde på 20 millioner dollar til det amerikanske finanstilsyn for vildledning af investorer.