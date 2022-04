Militærfly med faldskærmshold udløste evakuering af Kongressen

Hun mener, at FAA burde have underrettet Kongressens politi om den planlagte faldskærmsopvisning.

Pelosi fortæller, at Kongressen vil gennemgå konklusionerne i en efterforskning af hændelsen for at fastslå, hvad der gik galt.

Onsdag aften lokal tid oplyste Kongressens egen politistyrke, at det havde spottet et fly, som udgjorde en ”sandsynlig trussel” mod kongresbygningen.

Få minutter senere oplyste samme politi, at der ikke længere var nogen trussel, og at Kongressen var blevet evakueret ud fra et forsigtighedsprincip.