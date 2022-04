Joe Biden vil fastholde mundbind i offentlig transport

Begrundelsen var, at det var nødvendigt at holde øje med en påbegyndende stigning i antallet af tilfælde af coronasmitte.

Det amerikanske justitsministerium udtalte kort efter dommen, at det påtænkte at anke den, hvis CDC fortsat ville anbefale at bære mundbind.

Og onsdag kunne CDC oplyse, at det havde bedt justitsministeriet om at anke dommen.

Flere store amerikanske erhvervsorganisationer og republikanske politikere har opfordret til, at mundbindskravet øjeblikkeligt bliver droppet.

I Danmark blev stort set samtlige coronarestriktioner - herunder krav om mundbind udvalgte steder - droppet fra 1. februar i år.