USA: Rusland ser ud til at have lært af sine fejl i Ukraine

USA tror, at Rusland har lært af sine fejl i det nordlige Ukraine, og at landet er klar til at tage sine erfaringer i brug i forbindelse med en ny offensiv i Donbas-regionen.

Det siger en ledende embedsmand i det amerikanske forsvar mandag til CNN.

- Det, vi har set i løbet af de seneste dage, er, at de forsøger at skabe de rigtige betingelser (for et angreb, red). Vi kalder det at forme kamphandlingerne, siger embedsmanden.