Dommer kalder langvarigt mundbindskrav i USA for ulovligt

I over et år har amerikanerne været pålagt at benytte sig af mundbind, hvis de eksempelvis transporterer sig i tog, bus, fly eller i taxa.

Kravet blev indført af præsident Joe Bidens administration i februar 2021.

Ifølge en amerikansk dommer, Kathryn Kimball Mizelle fra delstaten Florida, er kravet dog ulovligt. Det meddeler dommeren mandag.