12 personer såret efter skyderi i indkøbscenter i USA

Ti personer er blevet såret af skud under et skyderi lørdag i et indkøbscenter i Columbia i den amerikanske delstat South Carolina.

Yderligere to personer er kommet til skade i den efterfølgende panik, mens tre personer er blevet anholdt. Det oplyser det lokale politi.

Politichef i Columbia William Holbrook siger, at skyderiet i indkøbscentret Columbiana Centre ikke menes at være tilfældigt, men at det i stedet skyldes ”en form for konflikt” mellem en gruppe bevæbnede personer, der kendte hinanden på forhånd.