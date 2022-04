Mistænkt for subway-skyderi i New York er anholdt og sigtet for terror

Frank James er sigtet for at have begået en terrorhandling. Det oplyser forbundsregeringens anklager Breon S. Peace ifølge avisen New York Times.

Det er en anklage, der kan give fængsel på livstid, hvis James kendes skyldig.

Den 62-årige mand har ifølge politiet en tæt tilknytning til en varevogn, som er sat i forbindelse med skyderiet.

Frank James blev pågrebet onsdag nær St. Marks Avenue.

Under angrebet tirsdag i undergrunden smed gerningsmanden to røgbomber i subwayen og afgav 33 skud med en pistol.