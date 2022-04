- Klokken 08.27 besvarede politiet et opkald fra en person i Brooklyns subway, siger en talskvinde fra New Yorks politi ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det amerikanske medie NBC skriver, at en mand iført gasmaske og en refleksvest muligvis har kastet en røgbombe for at distrahere de tilstedeværende. NBC citerer kilder fra beredskabet i New York.

Politiet menes ifølge NBC at lede efter en mand, der er omkring 165 centimeter høj og vejer omkring 80 kilo.

Udenrigsministeriets Borgerservice i Danmark har også tweetet om episoden.

- Meldinger om skyderi på metrostationerne Sunset Park og Greenwood Heights, Brooklyn. Den mistænkte er fortsat på fri fod.

- Politiet efterforsker meldinger om ueksploderede genstande. Hold dig fra området omkring 36th Street og 4th Avenue de kommende timer, lyder det.