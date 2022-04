USA har beordret ansatte på konsulat i nedlukkede Shanghai hjem

Kun nøglemedarbejdere på konsulatet skal fortsat blive i den kinesiske millionby, hvor myndigheder har indført en omfattende nedlukning i et forsøg på at slå et covid-19-smitteudbrud ned.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Adskillige medier har rapporteret om voksende utilfredshed blandt de 25 millioner indbyggere i Shanghai med de strikse tiltag.

Kina har under den over to år lange pandemi haft en officiel strategi om ”nul-covid”.

Det indebærer, at ved de første tegn på et udbrud af smitte, bliver der indført restriktioner, indtil der ikke længere konstateres nye smittetilfælde.