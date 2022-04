Ikkebinære amerikanere søger deres første kønsneutrale pas

Ud over USA er det muligt at få et kønsneutralt pas i blandt andet New Zealand, Canada og Tyskland.

Det er ikke muligt i Danmark, men det har været oppe at vende politisk før - blandt andet da De Radikale foreslog det i 2012.

Ojeda har nu søgt om sit nye kønsneutrale pas. På ansøgningen kunne de vælge mellem tre muligheder, da de skulle angive deres køn: M for mand, K for kvinde og X for ingen af delene. Der var intet krav om lægelig dokumentation for ens valg.

I flere delstater i USA er det allerede muligt at få et kønsneutralt kørekort.

D. Ojeda fortæller til AFP, at deres køn på deres kørekort fra hjemdelstaten Virginia allerede er anført som ”X”.

- Det var jeg enormt glad for, for det var første gang, jeg rigtigt kunne se mig selv i en identifikationsblanket, siger Ojeda.