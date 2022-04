Elon Musk skal vidne i Johnny Depps stormfulde sagsforløb

Det langtrukne forløb mellem de to startede allerede i 2016, da Heard søgte om skilsmisse fra Pirates of the Carribbean-stjernen. Her fik hun samtidig et midlertidigt tilhold mod ham.

Skilsmissen blev endeligt gennemført i retten i januar 2017.

I en retssag fra 2020 blev der fundet beviser for, at 58-årig Depp og Heard havde et stormfuldt ægteskab med voldshandlinger fra begge.

Retssagen har kostet Johnny Depps karriere dyrt. Han har måttet forlade rollen som ”Jack Sparrow”, lige som han også har vinket farvel til en rolle i filmserien ”Fantastic Beasts”. Den rolle har danske Mads Mikkelsen siden overtaget.

Depp anlagde efter sagen i 2020 endnu en sag mod mediet The Sun for at have stemplet ham som en, der har gjort sig skyldig i hustruvold. Den sag tabte han.