Ny højesteretsdommer blev inspireret af sin fars lovbøger

- Det gav mig en mulighed for at hjælpe folk i nød og fremme vores forfatnings kerneværdier, har hun sagt under en høring i Senatet om tiden som forsvarsadvokat.

Ketanji Brown Jackson har også fortalt, at hun håber at kunne være en inspiration for andre, der overvejer at blive jurist.

- Jeg har hele mit liv beundret advokater og dommere fra alle baggrunde, men især dem, der er afroamerikanere som mig, der har arbejdet meget hårdt for nå dertil, hvor de er.